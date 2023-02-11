ДНР перейдет на обязательное медицинское страхование с 2024 года

Система здравоохранения в Донецкой народной республике с 2024 года полностью перейдет на обязательное медицинское страхование. Об этом сообщил глава комитета Народного Совета по здравоохранению Александр Сереженко.

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«Система здравоохранения ДНР полностью перейдет на обязательное медицинское страхование уже с 1 января следующего года. Каждому гражданину ДНР необходимо будет иметь в наличии полис ОМС», — цитирует Сереженко РИА Новости.

Для получения документа жители республики могут обратиться в страховые компании при любой медорганизации в Ростовской области или дождаться, когда такие органы начнут работать в ДНР.

Кроме того, гражданам доступно получение цифрового варианта полиса ОМС через портал «Госуслуги».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:РегионыЗдравоохранениеОМСДНР
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