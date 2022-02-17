«Для этого есть выходные»: Майданов о совмещении концертов с работой в Госдуме

Заслуженный артист признался, что график концертов будет сложнее выстроить после пандемии. 

Заслуженный артист, автор-исполнитель, депутат Госдумы Денис Майданов в пресс-центре НСН рассказал, как ему удается совмещать государственный пост с творческой деятельностью.

«Есть пятница и суббота у меня, чтобы давать концерты в каких-то городах. Я считаю, что этого пока достаточно. Есть сейчас пандемия, количество концертов у всех сократилось, у меня сейчас концерты в разумной дозе пока. Разумеется, пройдет пандемия – их количество увеличится, там будем думать. Разумеется, зайдя на столь серьезный пост, я не имею права подвести себя, людей, которые мне его доверили, будем балансировать», - рассказал артист.

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17 февраля Денис Майданов отмечает сразу два праздника: день рождения и 30-летний юбилей творческой деятельности.

В 1992 году в возрасте 16 лет Денис вышел на сцену городского конкурса в г.Балаково Саратовской области и исполнил песню собственного сочинения.

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Фото: facebook.com/maydanovofficial
ТЕГИ:МузыкантыКонцертГосдума
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