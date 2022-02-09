Директор подмосковной школы рассказала о средних зарплатах учителей

По ее словам, в Сергиев-Посад приезжают работать учителя из Владимирской области. Так, ставка учителя с высшей категорией выросла с 26 тысяч до 31 тысячи рублей. Директор отметила, что по словам губернатора, с 1 сентября в Подмосковье будут и дальше подниматься ставки учителей.

Ранее данные Минпросвещения показали, что в России 76% учителей имеют ставку заработной платы ниже минимального размера оплаты труда.

