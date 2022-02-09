Директор подмосковной школы рассказала о средних зарплатах учителей
Ставка начинающего учителя в школах Подмосковья увеличилась на 5 тысяч из-за надбавок губернатора Московской области и составила 21 тысячу рублей. Об этом рассказала директор школы № 11 Сергиева Посада Валентина Варенова в беседе с «Радио 1».
По ее словам, в Сергиев-Посад приезжают работать учителя из Владимирской области. Так, ставка учителя с высшей категорией выросла с 26 тысяч до 31 тысячи рублей. Директор отметила, что по словам губернатора, с 1 сентября в Подмосковье будут и дальше подниматься ставки учителей.
Ранее данные Минпросвещения показали, что в России 76% учителей имеют ставку заработной платы ниже минимального размера оплаты труда.
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