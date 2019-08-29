Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с матерящимся Киркоровым

Генеральный директор «Новой волны» Александр Румянцев дал комментарий по скандального инцидента с участием певца Филиппа Киркорова. Как пишет РИА Новости, он заявил, что известный российский исполнитель на репетиции был несдержан, однако это не повлияло на его выступление на «Новой волне». Румянцев подчеркнул, что Киркоров стремится к тому, чтобы все его номера были идеальными.

Ранее некоторые СМИ опубликовали кадры с репетиции артиста, снятые очевидцами. В её ходе исполнитель допустил некорректные высказывания в адрес организаторов, отказался репетировать без камер, и пообещал не начинать шоу.