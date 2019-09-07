Диетологи дали рецепты правильных перекусов перед сном

Диетологи опровергли мнение о вреде перекусов перед сном. Специалисты назвали блюда, которые можно употреблять поздно вечером и тем, кто гонится за стройностью, и больным диабетом, сообщает портал Food News.

Главным условием здорового позднего перекуса является высокое содержание белка, наличие полезных жиров и ограниченное количество углеводов. Благодаря такому составу в организме человека стабилизируется уровень глюкозы в ночное время, а в утренние часы обеспечивается ее более низкий уровень.