Диетологи дали рецепты правильных перекусов перед сном
Диетологи опровергли мнение о вреде перекусов перед сном. Специалисты назвали блюда, которые можно употреблять поздно вечером и тем, кто гонится за стройностью, и больным диабетом, сообщает портал Food News.
Главным условием здорового позднего перекуса является высокое содержание белка, наличие полезных жиров и ограниченное количество углеводов. Благодаря такому составу в организме человека стабилизируется уровень глюкозы в ночное время, а в утренние часы обеспечивается ее более низкий уровень.
Продукты, которые подойдут для поздних перекусов: помидоры черри, огурцы, морковь, а также миндаль, арахис и грецкий орех, яйца, сваренные вкрутую.
Для тех, кто предпочитает более основательный перекус диетологи предлагают съесть дольки яблок с арахисовой пастой или пресный греческий йогурт. Также можно поужинать небольшим стейком из мяса или рыбы с овощным гарниром.
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