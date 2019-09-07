Диетологи дали рецепты правильных перекусов перед сном

7 сентября19:30

Диетологи опровергли мнение о вреде перекусов перед сном. Специалисты назвали блюда, которые можно употреблять поздно вечером и тем, кто гонится за стройностью, и больным диабетом, сообщает портал Food News.

Главным условием здорового позднего перекуса является высокое содержание белка, наличие полезных жиров и ограниченное количество углеводов. Благодаря такому составу в организме человека стабилизируется уровень глюкозы в ночное время, а в утренние часы обеспечивается ее более низкий уровень.

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Продукты, которые подойдут для поздних перекусов: помидоры черри, огурцы, морковь, а также миндаль, арахис и грецкий орех, яйца, сваренные вкрутую.

Для тех, кто предпочитает более основательный перекус диетологи предлагают съесть дольки яблок с арахисовой пастой или пресный греческий йогурт. Также можно поужинать небольшим стейком из мяса или рыбы с овощным гарниром.

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ФОТО: pxhere.com
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