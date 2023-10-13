Деятельность немецкой организации ZOiS признана в России нежелательной

В ведомстве пояснили, что подлинными целями данной структуры было разжигание ненависти среди населения РФ, в том числе антироссийских настроений, дискредитация авторитета страны на международной арене, дестабилизация общественно-политической обстановки, а также пропаганда сведений, искажающих историю российского государства.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что сотрудники неправительственной организации готовили аналитические доклады, которые дискредитировали положение дел в России, а затем передавали эту информацию правительственным учреждениям и СМИ ФРГ.

Ранее Минюст РФ включил Hudson Institute в перечень нежелательных организаций, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

