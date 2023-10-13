Деятельность немецкой организации ZOiS признана в России нежелательной
На территории России признана нежелательной деятельность немецкой неправительственной организации «Центр восточноевропейских и международных исследований» (ZOiS), сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
В ведомстве пояснили, что подлинными целями данной структуры было разжигание ненависти среди населения РФ, в том числе антироссийских настроений, дискредитация авторитета страны на международной арене, дестабилизация общественно-политической обстановки, а также пропаганда сведений, искажающих историю российского государства.
В Генпрокуратуре подчеркнули, что сотрудники неправительственной организации готовили аналитические доклады, которые дискредитировали положение дел в России, а затем передавали эту информацию правительственным учреждениям и СМИ ФРГ.
Ранее Минюст РФ включил Hudson Institute в перечень нежелательных организаций, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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