Деятельность немецкой организации ZOiS признана в России нежелательной

На территории России признана нежелательной деятельность немецкой неправительственной организации «Центр восточноевропейских и международных исследований» (ZOiS), сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность НПО Conflict Intelligence Team

В ведомстве пояснили, что подлинными целями данной структуры было разжигание ненависти среди населения РФ, в том числе антироссийских настроений, дискредитация авторитета страны на международной арене, дестабилизация общественно-политической обстановки, а также пропаганда сведений, искажающих историю российского государства.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что сотрудники неправительственной организации готовили аналитические доклады, которые дискредитировали положение дел в России, а затем передавали эту информацию правительственным учреждениям и СМИ ФРГ.

Ранее Минюст РФ включил Hudson Institute в перечень нежелательных организаций, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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