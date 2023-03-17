Деятельность «Форума свободных народов постРоссии» признали нежелательной в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность польской организации «Форум свободных народов постРоссии», сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что деятельность польской организации «Free Nations of PostRussia Forum» («Форум Свободных Народов ПостРоссии») подрывает безопасность России, а проживающие в Европе руководили сообщества являются приверженцами сепаратистских националистических взглядов. В Генпрокуратуре также указали на русофобские и антироссийские высказывания, которые транслируют на проводимых организацией сессиях референтами Форума.
Отмечается, что информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения «Форум свободных народов постРоссии» в соответствующий реестр.
Ранее Минюст РФ признал нежелательной в России деятельность литовской неправительственной организации «Форум свободной России», сообщает НСН.
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