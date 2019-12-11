Деятельность частных детективов регламентируют

Готовится к внесению законопроект о детективной деятельности. Он сменит закон «О частной детективной и охранной деятельности», который был принят еще в 1992 году. Детективную деятельность отделят от охранной и пропишут не только обязанности частных сыщиков, но и их права.

Но не только закон будет регламентировать работу сыщиков – разработан и прошел общественное обсуждение профессиональный стандарт детектива. Об этом рассказал НСН президент Ассоциации профессионалов сыска, заместитель председателя Гильдии негосударственных структур безопасности Московской торгово-промышленной палаты Сергей Любименко.

«Так как мы являемся членами гильдии НСБ МТПП мы как ассоциация готовили этот законопроект и готовили профессиональный стандарт, который уже прошел общественные слушания. И в данный момент в следующем году будет запущен. Я вхожу в Совет по профессиональным квалификациям в сфере антитеррористической защищенности и охраны объектов и соответственно на нем был рассмотрен вопрос о совмещении этого профессионального стандарта детективного со стандартом полиграфологов и со стандартом следователя», - сообщил он.

По оценкам экспертов, только 20% рынка детективных услуг приходится на лицензированных участников. Их в стране не больше тысячи человек. Новый закон и стандарт должны исправить эту ситуацию.

