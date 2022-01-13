Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров

Создатели отметили, что число просмотров их клипа превышает общую численность населения Земли.

Видеоролик-рекордсмен был размещен на YouTube в 2016 году и собрал 32 млн «лайков». Кроме того, он даже попал в «Книгу рекордов Гиннесса».

Ранее видеоклип южнокорейского певца PSY (Пак Чэ Сана) на песню «Gangnam Style» первым в истории набрал более двух миллиардов просмотров на YouTube.