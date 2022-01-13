Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров
Клип на детскую песенку «Baby Shark Dance» («Танец маленьких акул») южнокорейской компании Pinkfong стал первым в истории YouTube видеороликом, собравшим более 10 млрд просмотров.
Создатели отметили, что число просмотров их клипа превышает общую численность населения Земли.
Видеоролик-рекордсмен был размещен на YouTube в 2016 году и собрал 32 млн «лайков». Кроме того, он даже попал в «Книгу рекордов Гиннесса».
Ранее видеоклип южнокорейского певца PSY (Пак Чэ Сана) на песню «Gangnam Style» первым в истории набрал более двух миллиардов просмотров на YouTube.
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