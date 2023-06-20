Детей погибших участников СВО будут зачислять в школы вне очереди

Депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому детям погибших участников спецоперации, в том числе добровольцев и сотрудников Росгвардии, предоставляется право на внеочередное зачисление в общеобразовательные и дошкольные организации, сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что речь идёт не только о детях граждан погибших непосредственно в период проведения спецоперации, но и умерших «вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания».

Действие закона распространяется в том числе на детей, «усыновлённых (удочерённых) или находящихся под опекой или попечительством в семье, включая приемную семью, патронатную семью».

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что участники СВО будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты, а уже обучающиеся в вузах смогут в 2024 году перейти на бюджет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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