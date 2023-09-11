Десяти российским городам присвоили звание «Город трудовой доблести»
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому десяти городам было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести».
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что звание им было присвоено «за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции, массовый трудовой героизм и самоотверженность».
Согласно указу, «Городами трудовой доблести» стали Владимир, Находка, Новомосковск, Подольск и Рязань. Также почётное звание присвоено столице Бурятии Улан-Удэ, Ханты-Мансийску, удмуртскому Воткинску, Рубцовску (Алтайский край) и Прокопьевску (Кузбасс).
Ранее Путин подписал указ о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести» Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску, Норильску, Орску и Якутску, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru