Десять российских студентов отправятся в научную экспедицию в Арктику

Завершился мультиформатный конкурс для молодых ученых и студентов «Билет в Арктику», жюри определило 10 победителей, которые отправятся в арктическую экспедицию в октябре. Об этом сообщила пресс-служба АНО «Чистая Арктика».

Так, в конкурсе приняли участие свыше 300 тысяч человек со всей России, он проводился АНО «Чистая Арктика» в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при поддержке Минобрнауки РФ. Прошедшие отбор 30 финалистов представили жюри свои проекты, которые направленны на развитие и освоение Арктики.

Победители отправятся в экспедицию в Мурманскую область. Среди предложенных проектов – создание специальных беспилотников, которые будут оснащены камерами и датчиками для мониторинга экологической ситуации, а также разработка уникальных архитектурных проектов для обновления полярных станций.