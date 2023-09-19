Десять российских студентов отправятся в научную экспедицию в Арктику
Завершился мультиформатный конкурс для молодых ученых и студентов «Билет в Арктику», жюри определило 10 победителей, которые отправятся в арктическую экспедицию в октябре. Об этом сообщила пресс-служба АНО «Чистая Арктика».
Так, в конкурсе приняли участие свыше 300 тысяч человек со всей России, он проводился АНО «Чистая Арктика» в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при поддержке Минобрнауки РФ. Прошедшие отбор 30 финалистов представили жюри свои проекты, которые направленны на развитие и освоение Арктики.
Победители отправятся в экспедицию в Мурманскую область. Среди предложенных проектов – создание специальных беспилотников, которые будут оснащены камерами и датчиками для мониторинга экологической ситуации, а также разработка уникальных архитектурных проектов для обновления полярных станций.
В число победителей вошли студенты из Екатеринбурга, Москвы, Благовещенска, Обнинска, Санкт-Петербурга и Саратова. Они посетят передовые научно-технологические площадки партнеров конкурса – атомный ледоход «Ленин», Кировский рудник, а также смогут увидеть природные красоты Русского Севера.
Замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский отметил, что научный потенциал развития российской Арктики огромен. Он указал, что в регионе сосредоточены крупные научно-исследовательские комплексы, а также передовые производственные объекты. По словам Секиринского, конкурс способствует популяризации знаний об Арктической зоне, а также решению задачи по привлечению молодых специалистов в сферу арктических исследований.
В свою очередь победительница конкурса Валерия Савинова, аспирантка Московского Архитектурного института рассказала, что давно занимается Арктикой и планирует связать с этим свое будущее. Она отметила, что особенно хочет увидеть Кольскую сверхглубокую скважину и подумать, как можно было бы сделать этот объект более современным.
Стратегическими партнерами конкурса выступили Норникель, Росатом, ФосАгро и ЭЛ5-Энерго. Это компании, которые активно развивают арктическое направление.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Протестующие в Ереване начали штурм здания правительства
- Эрдоган поддержал операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе
- Десять российских студентов отправятся в научную экспедицию в Арктику
- Великобритания поставит Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов
- У посольства РФ в Ереване начались стычки протестующих с полицией
- Европарламент призвал Совет ЕС ввести санкции против Азербайджана
- В Сумской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога
- МИД Турции заявил, что Азербайджан был вынужден принимать меры по Карабаху
- Путин прибыл в Ижевск, где проведет заседание военно-промышленной комиссии
- Роспотребнадзор: вводить ограничения из-за COVID-19 пока не планируется
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru