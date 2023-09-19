Десять российских студентов отправятся в научную экспедицию в Арктику

Завершился мультиформатный конкурс для молодых ученых и студентов «Билет в Арктику», жюри определило 10 победителей, которые отправятся в арктическую экспедицию в октябре. Об этом сообщила пресс-служба АНО «Чистая Арктика».

Так, в конкурсе приняли участие свыше 300 тысяч человек со всей России, он проводился АНО «Чистая Арктика» в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий» при поддержке Минобрнауки РФ. Прошедшие отбор 30 финалистов представили жюри свои проекты, которые направленны на развитие и освоение Арктики.

Победители отправятся в экспедицию в Мурманскую область. Среди предложенных проектов – создание специальных беспилотников, которые будут оснащены камерами и датчиками для мониторинга экологической ситуации, а также разработка уникальных архитектурных проектов для обновления полярных станций.

В России стартовал конкурс для студентов «Билет в Арктику»

В число победителей вошли студенты из Екатеринбурга, Москвы, Благовещенска, Обнинска, Санкт-Петербурга и Саратова. Они посетят передовые научно-технологические площадки партнеров конкурса – атомный ледоход «Ленин», Кировский рудник, а также смогут увидеть природные красоты Русского Севера.

Замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский отметил, что научный потенциал развития российской Арктики огромен. Он указал, что в регионе сосредоточены крупные научно-исследовательские комплексы, а также передовые производственные объекты. По словам Секиринского, конкурс способствует популяризации знаний об Арктической зоне, а также решению задачи по привлечению молодых специалистов в сферу арктических исследований.

В свою очередь победительница конкурса Валерия Савинова, аспирантка Московского Архитектурного института рассказала, что давно занимается Арктикой и планирует связать с этим свое будущее. Она отметила, что особенно хочет увидеть Кольскую сверхглубокую скважину и подумать, как можно было бы сделать этот объект более современным.

Стратегическими партнерами конкурса выступили Норникель, Росатом, ФосАгро и ЭЛ5-Энерго. Это компании, которые активно развивают арктическое направление.

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ФОТО: пресс-служба АНО «Чистая Арктика»
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