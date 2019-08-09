Дешевые лекарства могут исчезнуть из аптек

Недорогие лекарства начали исчезать из российских аптек. К такому выводы пришли эксперты маркетингового агентства DSM Group, которое занимается оценкой фармацевтического рынка, сообщает «Коммерсант». Исходя из аналитического доклада, впервые за три года аптеки реализуют препараты дороже 500 рублей чаще дешевых на 7,8%.

Лекарства за 150-500 рублей стали покупать на 3,3% реже, за 50-150 рублей — на 3%, а за 50 рублей — на 7,1%. По оценке аналитиков, это объясняется тем, что дорогие препараты составляют около половины (43%) выручки аптек. Аптекари стараются продавать те лекарства, на которые у них заключены маркетинговые договоры. Чем дороже - тем выше бонус, отмечает Ura.ru.

Причём. Нередко, производители - фармацевтические компании навязывают контракты, грозя не поставлять в противном случае необходимый аптекам препарат. Министерство промышленности и торговли намерено принять требования к ассортименту Аптек, а также ввести ответственность за их нарушение, чтобы предотвратить вымывание из продажи недорогих лекарств.

