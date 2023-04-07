«Дешевле и быстрее!»: Названы плюсы доставки еды с помощью беспилотников

«Для компаний это достаточно затратно. Им нужно вложиться в то, чтобы создать флот беспилотников. Но если говорить о выгоде, то она всегда одна и та же. Это дешевле, чем эксплуатировать автомобиль. Получается, что затраты в долгосрочной перспективе меньше. Доставка будет быстрее. Как правило, доставлять можно до пяти килограммов, зависит от выбранных беспилотников. Более дорогие беспилотники покупать нерентабельно. Но эти плюсы перекрываются тем, что сегодня в России нет возможности все это воплотить», - сказал Муртазин.

По его словам, беспилотники не смогут доставлять еду и товары по России, пока не улучшится ситуация в политической сфере и в сфере безопасности.

«Сроки нереальны не с точки зрения технических возможностей, они сегодня есть. Они нереальны с точки зрения экономического обоснования, политической ситуации. Открывать небо для гражданских или коммерческих беспилотников сегодня никто не будет. У нас есть некоторое количество регионов, где сегодня запрещены полеты, их количество постоянно расширяется. Не думаю, что все это случится в обозримом будущем», - резюмировал Муртазин.

Ранее, в 2020 году, сервис «Яндекс Еда» запустил беспилотную доставку еды из ресторанов в Москве при помощи роботов-доставщиков. Ими можно было воспользоваться в деловом квартале «Белая площадь», у метро «Белорусская» и «Фрунзенская», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

