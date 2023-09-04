Дерматолог опровергла миф, что мужчинам в кепках грозит облысение
Врач-трихолог, доктор медицинских наук, профессор Российской медицинской академии непрерывного образования Юлия Галлямова заявила, что ношение кепки — очень полезно на улице, сообщает Газета.Ru.
По её словам, те, кто считает, что постоянное ношение кепки может привести к преждевременному облысению, заблуждаются. Она пояснила, что кепка наоборот способна защитить кожу головы от различных заболеваний, из-за которых могут выпасть волосы.
«Если у мужчины ещё достаточное количество волос и он не носит кепку, и очень часто бывает на открытом воздухе, неношение кепки тоже чревато выпадением волос, потому что солнечные лучи могут вызвать различные заболевания», — сказала врач.
Галлямова добавила, что при этом кепку обязательно нужно стирать, чтобы избежать появление высыпаний на лбу.
Ранее ученые Северо-Западного университета в Чикаго заявили, что причиной облысения является старение волосяных стволовых клеток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru