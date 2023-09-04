Дерматолог опровергла миф, что мужчинам в кепках грозит облысение

По её словам, те, кто считает, что постоянное ношение кепки может привести к преждевременному облысению, заблуждаются. Она пояснила, что кепка наоборот способна защитить кожу головы от различных заболеваний, из-за которых могут выпасть волосы.

«Если у мужчины ещё достаточное количество волос и он не носит кепку, и очень часто бывает на открытом воздухе, неношение кепки тоже чревато выпадением волос, потому что солнечные лучи могут вызвать различные заболевания», — сказала врач.

Галлямова добавила, что при этом кепку обязательно нужно стирать, чтобы избежать появление высыпаний на лбу.

Ранее ученые Северо-Западного университета в Чикаго заявили, что причиной облысения является старение волосяных стволовых клеток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

