«Пациентам с артериальной гипертонией работать на грядках нужно не более 15 минут, после которых сделать обязательный 10-15-минутный перерыв. После трех-пяти подходов необходим более продолжительный отдых - в течение часа», — отметила Остроумова.

Длительное пребывание в одной позе может вызвать нарушение циркуляции крови, предупредила эксперт. Также она посоветовала использовать для работы на грядке скамейку. Кроме того, гипертоникам следует иметь под рукой тонометр.

Напомним, 17 мая отмечается Всемирный день борьбы с гипертонией. Добавим, ранее о том, как заставить россиян проходить диспансеризацию, в эфире НСН рассказал первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.



