Депутаты приняли законопроект о возрождении в РФ производственных аптек

Госдума приняла сразу во втором и в третьем чтениях законопроект, направленный на возрождение в России производственных аптек, сообщает ТАСС.

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Документ предлагает предоставить аптечным организациям, в том числе ветеринарным, право на изготовление лекарственных препаратов, а также отменяет запрет на изготовление зарегистрированных лекарств. При этом индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, право на изотовление лекартсвенных препаратов не получат.

Первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, который является одним из авторов законопроекта, заявил, что нововведение позволит «возродить производство в аптеках фармацевтических препаратов в индивидуальных дозировках, которые выписываются врачом под конкретного пациента».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому для создания в столице четырёх новых фармацевтических производств привлекут инвесторов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:ЛекарстваЗаконопроектГосдумаАптеки
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