Депутаты предложили установить новый день воинской славы
Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили установить 31 марта новый день воинской славы России - День взятия Парижа в Отечественной войне 1812-1814 годов.
Согласно законопроекту, который внесён базу данных парламента, установить памятную дате предлагается в связи с «острой потребностью возрождения исторических традиций празднования победы России в Отечественной войне 1812 года».
Также авторы инициативы указали, что это позволит воспрепятствовать «участившимся попыткам фальсификации исторических фактов и событий», связанных с вторжением в Россию иностранных войск под командованием Наполеона Бонапарта.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 июня 2023 года подготовить предложения по установлению в России Дня психолога, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru