Депутаты предложили установить новый день воинской славы

Согласно законопроекту, который внесён базу данных парламента, установить памятную дате предлагается в связи с «острой потребностью возрождения исторических традиций празднования победы России в Отечественной войне 1812 года».

Также авторы инициативы указали, что это позволит воспрепятствовать «участившимся попыткам фальсификации исторических фактов и событий», связанных с вторжением в Россию иностранных войск под командованием Наполеона Бонапарта.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 июня 2023 года подготовить предложения по установлению в России Дня психолога, сообщает RT.