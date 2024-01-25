Депутаты предложили разрешить Роскомнадзору блокировать копии запрещенных сайтов

Согласно действующим нормам, при обнаружении такого сайта информация поступает в Минцифры, которое в течение суток должно принять мотивированное решение о признании его сайта «зеркалом», после чего данные направляются владельцу сайта и в РКН.

Регулятору предписывается в течение суток уведомить провайдеров хостинга, операторов связи и поисковых систем, которым даются 24 часа на ограничение доступа.



Предлагаемые изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусматривают упрощение данной процедуры посредством передачи права о принятии мотивированного решения Роскомнадзору, что позволит сократить время на блокировку «зеркал» запрещённых сайтов до двух суток.

Ранее заместитель директора департамента развития массовых коммуникаций Минцифры Олег Кузнецов заявил, что с начала спецоперации Роскомнадзор заблокировал свыше 230 тысяч материалов с запрещенной информацией, в том числе с фейками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

