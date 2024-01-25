Депутаты предложили разрешить Роскомнадзору блокировать копии запрещенных сайтов
Группа депутатов, возглавляемая главой комитета Госдумы по информполитике Александром Хинштейном, внесла на рассмотрение законопроект, который предполагает передачу Роскомнадзору (РКН) полномочий по принятию решений о блокировке копий («зеркал») запрещенных сайтов.
Согласно действующим нормам, при обнаружении такого сайта информация поступает в Минцифры, которое в течение суток должно принять мотивированное решение о признании его сайта «зеркалом», после чего данные направляются владельцу сайта и в РКН.
Регулятору предписывается в течение суток уведомить провайдеров хостинга, операторов связи и поисковых систем, которым даются 24 часа на ограничение доступа.
Предлагаемые изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусматривают упрощение данной процедуры посредством передачи права о принятии мотивированного решения Роскомнадзору, что позволит сократить время на блокировку «зеркал» запрещённых сайтов до двух суток.
Ранее заместитель директора департамента развития массовых коммуникаций Минцифры Олег Кузнецов заявил, что с начала спецоперации Роскомнадзор заблокировал свыше 230 тысяч материалов с запрещенной информацией, в том числе с фейками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru