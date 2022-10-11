Депутаты предложили освободить от призыва родственников умерших
Депутаты во главе с лидером фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым внесут в Госдуму проект закона, который предлагает освободить от призыва в армию родственников тех, кто был мобилизован и после этого погиб, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Думе.
Как говорится в документе, если один из членов семьи был мобилизован и после этого погиб, всех его близких родственников освободят от призыва. Под понятием «семьи» подразумеваются люди, связанные родством или проживающие совместно. Также отмечается, что мобилизованные военнослужащие, потерявшие члена семьи, смогут по их желанию досрочно уволиться с военной службы.
Нормы будут распространятся как на мобилизованных мужчин, так и на женщин.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, студентов коммерческих вузов с государственной аккредитацией не будут призывать в ходе проведения частичной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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