Депутаты предложили освободить от призыва родственников умерших

Как говорится в документе, если один из членов семьи был мобилизован и после этого погиб, всех его близких родственников освободят от призыва. Под понятием «семьи» подразумеваются люди, связанные родством или проживающие совместно. Также отмечается, что мобилизованные военнослужащие, потерявшие члена семьи, смогут по их желанию досрочно уволиться с военной службы.

Нормы будут распространятся как на мобилизованных мужчин, так и на женщин.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, студентов коммерческих вузов с государственной аккредитацией не будут призывать в ходе проведения частичной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

