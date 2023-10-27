Депутаты предложили использовать смартфон в школах только в экстренных случаях

По мнению авторов документа, это минимизирует факторы отвлечения внимания учащихся, а также позволит создать «благоприятные условия для проведения учебных занятий».

В пояснительной записке говорится, что использование мобильных телефонов будет возможно только для обращения к электронным ресурсам в рамках учебной программы, либо в экстренных случаях.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова заявила, что если ребёнок читается новости в смартфоне во время урока или же в это время переписывается в соцсетях, это дополнительно загружает его голову и влияет на сосредоточенность, что чревато неприятными последствиями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».