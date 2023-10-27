Депутаты предложили использовать смартфон в школах только в экстренных случаях
Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому школьникам будет запрещено в личных целях использовать смартфоны на уроках, сообщает ТАСС.
По мнению авторов документа, это минимизирует факторы отвлечения внимания учащихся, а также позволит создать «благоприятные условия для проведения учебных занятий».
В пояснительной записке говорится, что использование мобильных телефонов будет возможно только для обращения к электронным ресурсам в рамках учебной программы, либо в экстренных случаях.
Ранее семейный психолог Наталья Панфилова заявила, что если ребёнок читается новости в смартфоне во время урока или же в это время переписывается в соцсетях, это дополнительно загружает его голову и влияет на сосредоточенность, что чревато неприятными последствиями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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