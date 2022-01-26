Депутаты обсудят проблемы Подмосковья
Депутаты обсудят проблемные вопросы Подмосковья в рамках проекта «Штаб депутатов 120 округа».
В мероприятии, в частности, примет участие депутат Госдумы ФС РФ Сергей Колунов, представители Мособлдумы, среди которых Татьяна Сердюкова, Владимир Вшивцев и другие.
Среди планируемых для обсуждения вопросов - прием граждан, строительство соцобъектов, экология, здравоохранение. Мероприятие пройдет в формате онлайн. Трансляцию будет вести «Радио 1» на всех своих социальных платформах.
Проект «Штаб депутатов120округа» призван вести контроль исполнения просьб жителей региона, поручений главы Подмосковья Андрея Воробьева и отслеживать реализацию программ различного уровня.
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