Депутаты обсудят проблемы Подмосковья

Депутаты обсудят проблемные вопросы Подмосковья в рамках проекта «Штаб депутатов 120 округа».

В мероприятии, в частности, примет участие депутат Госдумы ФС РФ Сергей Колунов, представители Мособлдумы, среди которых Татьяна Сердюкова, Владимир Вшивцев и другие.

Среди планируемых для обсуждения вопросов - прием граждан, строительство соцобъектов, экология, здравоохранение. Мероприятие пройдет в формате онлайн. Трансляцию будет вести «Радио 1» на всех своих социальных платформах.

Проект «Штаб депутатов120округа» призван вести контроль исполнения просьб жителей региона, поручений главы Подмосковья Андрея Воробьева и отслеживать реализацию программ различного уровня.



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ФОТО: Радио 1
ТЕГИ:ДепутатыПодмосковье
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