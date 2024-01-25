Депутатов призвали «начать с себя», чтобы показать пример создания многодетных семей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам «начать с себя», чтобы показать пример в вопросе создания многодетных семей.

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По его словам, парламентарии только и делают, что «выходят к трибуне и всем советуем», однако депутатам стоит начать с себя.

«А дальше другие увидят, и этот пример будет заразительным», - заверил Володин.

Ранее в Госдуму внесли проект об отмене НДФЛ для многодетных семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ПолитикаГосдумаДепутатыМногодетные Семьи

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