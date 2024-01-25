Депутатов призвали «начать с себя», чтобы показать пример создания многодетных семей

По его словам, парламентарии только и делают, что «выходят к трибуне и всем советуем», однако депутатам стоит начать с себя.



«А дальше другие увидят, и этот пример будет заразительным», - заверил Володин.

Ранее в Госдуму внесли проект об отмене НДФЛ для многодетных семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

