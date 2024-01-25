Депутатов призвали «начать с себя», чтобы показать пример создания многодетных семей
25 января 202418:52
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам «начать с себя», чтобы показать пример в вопросе создания многодетных семей.
По его словам, парламентарии только и делают, что «выходят к трибуне и всем советуем», однако депутатам стоит начать с себя.
«А дальше другие увидят, и этот пример будет заразительным», - заверил Володин.
Ранее в Госдуму внесли проект об отмене НДФЛ для многодетных семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бывшая возлюбленная Канье Уэста обвинила его в издевательствах
- Глава СПЧ призвал международные организации осудить Украину за сбитый Ил-76
- Пентагон заявил о смене формата военного присутствия в Ираке
- Американская компания Xerox потеряла $80 млн после ухода из РФ
- В Ростовской области в 17 детских садах ввели ограничения из-за кори
- Опрос: Удаленка позволила россиянам сократить расходы на 30-50%
- РФС будет обучать студентов футболу
- Китай разрешил поставки свинины из РФ с 24 января
- Команда «Формулы 1» Scuderia Ferrari продлила контракт с Шарлем Леклером
- Депутатов призвали «начать с себя», чтобы показать пример создания многодетных семей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru