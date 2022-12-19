Депутата Госдумы задержали в Пулково во время просмотра финала ЧМ-2022

Депутата Госдумы, экс-чемпиона мира по боксу в среднем весе по версии WBO Дмитрия Пирога задержан в аэропорту Пулково. Об этом пишут Известия со ссылкой на источник.

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Инцидент произошел в воскресенье. Отмечается, что полиция задержала парламентария за нарушение общественного порядка: Пирог якобы громко и нецензурно выражался во время просмотра финального матча чемпионата мира по футболу.

Как сообщает Telegram-канал Baza, Пирог и его друзья в ожидании самолета смотрели игру в одном из местных ресторанов. Позже депутат отказался оплачивать счет компании на сумму 20000 рублей, пишет «Свободная пресса».

«Сотрудники бара вызвали полицейских. Слово за слово и Дмитрий переборщил с выражениями, после чего был задержан и доставлен в местный отдел полиции», — указывает Baza.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Гальперин
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПулковоЗадержаниеДепутаты
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