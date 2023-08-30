Депутат Власов назвал похороны Пригожина триллером

Власов не стал рассказывать, кто попросил его в день похорон Пригожина появиться на другом городском кладбище. 29 августа его заметили на Серафимовском кладбище, пока родственники Пригожина прощались с бизнесменом на Пороховском кладбище.

По словам Власова, Пригожин и при жизни достаточно много уделял внимания своей безопасности, именно поэтому мало кто знал, что он похоронен именно здесь.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассматриваются различные версии крушения самолёта основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

