Депутат Толмачев передал пенсионеру-герою из Щелково 350 тысяч рублей

«Сегодня встретился с человеком, который показал, что можно быть настоящим мужчиной в любом возрасте. Для меня было важным пожать ему руку, передать привет от вас», — сказал депутат. Толмачев пожелал жителю Щелково сил и вдохновения для новых подвигов.

«Пенсионер-герой пребывает в недоумении от свалившегося на него внимания. Вся Госдума сегодня аплодировала ему. А Михаил Викторович считает, что поступил так, как должен действовать любой мужчина», — добавил парламентарий, отметив, что всегда есть время и место для добрых дел.

Ранее сообщалось, что Макаров получил сертификат на новый российский автомобиль. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

