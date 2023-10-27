Депутат Толмачев передал пенсионеру-герою из Щелково 350 тысяч рублей

Депутат Госдумы Александр Толмачев передал собранные 350 тысяч рублей и коллаж со скриншотами пользователей Сети задержавшему грабителя пенсионеру из Щелково Михаилу Макарову. Об этом парламентарий заявил в своем Telegram-канале.

Поймавший грабителя пенсионер из Щелково получил сертификат на автомобиль

«Сегодня встретился с человеком, который показал, что можно быть настоящим мужчиной в любом возрасте. Для меня было важным пожать ему руку, передать привет от вас», — сказал депутат. Толмачев пожелал жителю Щелково сил и вдохновения для новых подвигов.

«Пенсионер-герой пребывает в недоумении от свалившегося на него внимания. Вся Госдума сегодня аплодировала ему. А Михаил Викторович считает, что поступил так, как должен действовать любой мужчина», — добавил парламентарий, отметив, что всегда есть время и место для добрых дел.

Ранее сообщалось, что Макаров получил сертификат на новый российский автомобиль. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал депутата Госдумы Александра Томачева / t.me/ARTolmachev
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