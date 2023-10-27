Депутат Толмачев передал пенсионеру-герою из Щелково 350 тысяч рублей
Депутат Госдумы Александр Толмачев передал собранные 350 тысяч рублей и коллаж со скриншотами пользователей Сети задержавшему грабителя пенсионеру из Щелково Михаилу Макарову. Об этом парламентарий заявил в своем Telegram-канале.
«Сегодня встретился с человеком, который показал, что можно быть настоящим мужчиной в любом возрасте. Для меня было важным пожать ему руку, передать привет от вас», — сказал депутат. Толмачев пожелал жителю Щелково сил и вдохновения для новых подвигов.
«Пенсионер-герой пребывает в недоумении от свалившегося на него внимания. Вся Госдума сегодня аплодировала ему. А Михаил Викторович считает, что поступил так, как должен действовать любой мужчина», — добавил парламентарий, отметив, что всегда есть время и место для добрых дел.
Ранее сообщалось, что Макаров получил сертификат на новый российский автомобиль. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Группа «Эпидемия» издаст три альбома на виниле
- Пентагон заявил о модернизации ядерной бомбы В61
- Sky: израильские танки двигаются в сторону сектора Газа
- Украинские СМИ: покушение на Олега Царева было операцией СБУ
- Красный Полумесяц: сектор Газа полностью изолирован от мира
- На «Ленфильме» впервые приступили к съемкам фильма в жанре нуар
- Новак заявил о стоимости дизеля выше среднего на отдельных заправках
- СМИ: в результате ДТП в центре Москвы пострадали два человека
- Бойцы «Хезболлы» атаковали израильские позиции на границе с Ливаном
- В Москве арестовали замглавы департамента Минобороны России Шишова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru