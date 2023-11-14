Депутат Свищев: Законопроект о любительском спорте доработают за несколько недель

Законопроект о любительском спорте, принятый Госдумой в первом чтении, сейчас находится на стадии доработки, рассказал глава думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

По его словам, законопроект может быть вынесен на новое рассмотрение уже через несколько недель, депутаты оперативно вносят доработки, передает «Газета.Ru».