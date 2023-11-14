Депутат Свищев: Законопроект о любительском спорте доработают за несколько недель

Законопроект о любительском спорте, принятый Госдумой в первом чтении, сейчас находится на стадии доработки, рассказал глава думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

По его словам, законопроект может быть вынесен на новое рассмотрение уже через несколько недель, депутаты оперативно вносят доработки, передает «Газета.Ru».

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Согласно проекту закона, любительские спортивные игры получат официальные полномочия, документ предполагает внесение изменений в закон «О физической культуре и спорте».

Также отмечается, что принятие законопроекта позволит спортивным федерациям проводить любительские мероприятия. Более того, работодатели официально смогут развивать спортивные клубы. По словам депутатов, подобные меры необходимы для популяризации спорта в обществе на всех уровнях, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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