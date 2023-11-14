Депутат Свищев: Законопроект о любительском спорте доработают за несколько недель
Законопроект о любительском спорте, принятый Госдумой в первом чтении, сейчас находится на стадии доработки, рассказал глава думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
По его словам, законопроект может быть вынесен на новое рассмотрение уже через несколько недель, депутаты оперативно вносят доработки, передает «Газета.Ru».
Согласно проекту закона, любительские спортивные игры получат официальные полномочия, документ предполагает внесение изменений в закон «О физической культуре и спорте».
Также отмечается, что принятие законопроекта позволит спортивным федерациям проводить любительские мероприятия. Более того, работодатели официально смогут развивать спортивные клубы. По словам депутатов, подобные меры необходимы для популяризации спорта в обществе на всех уровнях, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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