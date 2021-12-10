Депутат Останина: в Тюмени протестующие женщины отменили дистанционку

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН отметила, что недовольство тысяч женщин в Тюмени уже заставило региональные власти отменить дистанционное обучение в школах.

«В той же Тюмени уже четыре тысячи женщин начали бороться против дистанта, и там же власть отменила дистант год назад, все детки в школах учатся очно. Женщина – вообще страшная сила в этой части, для власти страшная сила. Мне очень не хочется, чтобы наши женщины сегодня вообще стали тем передовым отрядом, который идет впереди всей остальной части населения, которое уже утратило способность не только наступать, но и обороняться тоже», - рассказала Останина.

Ранее депутат заявила в пресс-центре НСН, что Минздрав не ведет диалог с родительским сообществом по поводу предстоящей вакцинации подростков.

