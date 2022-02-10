Депутат объяснил причину проблем с транспортом в Московской области

Проблемы с общественным транспортом в Московской области связаны с неподготовленностью отвечающих за это компаний. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.

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Толмачев отметил, что транспортные компании Подмосковья не были подготовлены к реальным объемам пассажиропотока.

«У нас открытый конкурентный рынок, на котором выигрывают разные подрядчики. После аукциона победила компания, которая была не готова к таким серьёзным объёмам и такому пассажиропотоку, не успели быстро перестроиться», — объяснил депутат в беседе с «Радио 1».

Толмачев подчеркнул, что сейчас все проблемы в транспортной сфере оперативно решаются.

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ФОТО: Пресс-служба Минтранса РФ
ТЕГИ:Общественный ТранспортПодмосковье
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