Депутат объяснил причину проблем с транспортом в Московской области

Толмачев отметил, что транспортные компании Подмосковья не были подготовлены к реальным объемам пассажиропотока.

«У нас открытый конкурентный рынок, на котором выигрывают разные подрядчики. После аукциона победила компания, которая была не готова к таким серьёзным объёмам и такому пассажиропотоку, не успели быстро перестроиться», — объяснил депутат в беседе с «Радио 1».

Толмачев подчеркнул, что сейчас все проблемы в транспортной сфере оперативно решаются.

