Депутат объяснил причину проблем с транспортом в Московской области
Проблемы с общественным транспортом в Московской области связаны с неподготовленностью отвечающих за это компаний. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Толмачев.
Толмачев отметил, что транспортные компании Подмосковья не были подготовлены к реальным объемам пассажиропотока.
«У нас открытый конкурентный рынок, на котором выигрывают разные подрядчики. После аукциона победила компания, которая была не готова к таким серьёзным объёмам и такому пассажиропотоку, не успели быстро перестроиться», — объяснил депутат в беседе с «Радио 1».
Толмачев подчеркнул, что сейчас все проблемы в транспортной сфере оперативно решаются.
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