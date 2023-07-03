Депутат Нилов призвал ограничить продолжительность переработок для россиян

Глава комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослав Нилов в беседе с NEWS.ru предложил ограничить продолжительность переработок для россиян.

Уровень безработицы в России в мае снизился до рекордных 3,2%

Накануне издание РБК сообщило, что рабочая неделя граждан России рекордно увеличилась. Так, в первом квартале 2023 года в среднем на одного работника приходилось 38,5 часов рабочего времени в неделю. В аналогичный период годом ранее этот показатель составлял 38 часов 14 минут.

По словам Нилова, нужно скорректировать действующее российское законодательство в части регулирования ненормированного рабочего дня россиян.

Нилов подчеркнул необходимость прописать в законодательстве ограничения, фиксирующие максимальное количество часов переработки в год, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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