Депутат Нилов призвал ограничить продолжительность переработок для россиян
Глава комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослав Нилов в беседе с NEWS.ru предложил ограничить продолжительность переработок для россиян.
Накануне издание РБК сообщило, что рабочая неделя граждан России рекордно увеличилась. Так, в первом квартале 2023 года в среднем на одного работника приходилось 38,5 часов рабочего времени в неделю. В аналогичный период годом ранее этот показатель составлял 38 часов 14 минут.
По словам Нилова, нужно скорректировать действующее российское законодательство в части регулирования ненормированного рабочего дня россиян.
Нилов подчеркнул необходимость прописать в законодательстве ограничения, фиксирующие максимальное количество часов переработки в год, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru