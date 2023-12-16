Депутат Нилов попросил не уничтожать конфискованную паленую водку

Вместо этого он предложил перерабатывать ее и выпускать различные чистящие средства для клиринга, дезинфекции и «чтобы стекла омывать».

Кроме того, практику уничтожения конфискованной водки политик назвал варварством.

Ранее Нилов заявил, что следует переименовать Финский залив в «Невский» или «Кронштадтский», напоминает «Радиоточка НСН».

