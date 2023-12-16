Депутат Нилов попросил не уничтожать конфискованную паленую водку
16 декабря 202321:00
Депутат Госдумы Олег Нилов попросил не уничтожать конфискованную паленую водку.
Вместо этого он предложил перерабатывать ее и выпускать различные чистящие средства для клиринга, дезинфекции и «чтобы стекла омывать».
Кроме того, практику уничтожения конфискованной водки политик назвал варварством.
Ранее Нилов заявил, что следует переименовать Финский залив в «Невский» или «Кронштадтский», напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru