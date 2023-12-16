Депутат Нилов попросил не уничтожать конфискованную паленую водку

Депутат Госдумы Олег Нилов попросил не уничтожать конфискованную паленую водку.

Европарламент призвал отказаться от конфискации личных вещей и машин россиян

Вместо этого он предложил перерабатывать ее и выпускать различные чистящие средства для клиринга, дезинфекции и «чтобы стекла омывать».

Кроме того, практику уничтожения конфискованной водки политик назвал варварством.

Ранее Нилов заявил, что следует переименовать Финский залив в «Невский» или «Кронштадтский», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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