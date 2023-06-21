Депутат МГД Козлов высоко оценил организацию работы пункта отбора контрактников
21 июня 202316:47
Депутат Мосгордумы Александр Козлов отметил высокую работу военкомата на улице Яблочкова. Он также заявил о том, что работа организована на высоком уровне.
Он также пообщался с гражданами, пришедшими заключить контракт на военную службу.
«Сейчас поговорили с одним из участников. [...] Сказал, что все организовано очень на достойном уровне, все процедуры ведутся оперативно. Здесь собраны лучшие специалисты из МФЦ, из поликлиник», – сказал депутат.
Также Александр Козлов отметил, что работа пункта организована по «московским стандартам», где гражданин получает все необходимые консультации.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru