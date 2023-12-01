Депутат Леонов предложил сделать бесплатным проезд для детей до 14 лет

Законопроект направлен на заключение правительства. Документ предлагает внести изменения в уставы автомобильного, городского наземного электрического и железнодорожного транспорта. Сейчас бесплатный проезд на городском наземном транспорте предусмотрен для детей до 7 лет.

Как отметил Леонов, часто детям приходится преодолевать пешком большие расстояния — например, до школы или секций — без сопровождения взрослых.

«Государство обязано сделать все, чтобы обеспечить защиту маленьких граждан. Дети должны всегда находиться в безопасности и под присмотром взрослых», — подчеркнул парламентарий.

Леонов добавил, что бесплатный проезд будет доступен детям в пригородном железнодорожном транспорте.

Ранее старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталья Пшеничникова напомнила, что школьники имеют право на компенсацию стоимости проезда в общественном транспорте, пишет Ura.ru. Предоставить ее могут в виде скидки на проездной, бесплатного проезда, фиксированной денежной суммы, отмечает RT.

