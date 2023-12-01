Депутат Леонов предложил сделать бесплатным проезд для детей до 14 лет
Проезд детей в возрасте от 7 до 14 лет на общественном транспорте в России может стать бесплатным. С соответствующей инициативой выступил замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов, передает ТАСС.
Законопроект направлен на заключение правительства. Документ предлагает внести изменения в уставы автомобильного, городского наземного электрического и железнодорожного транспорта. Сейчас бесплатный проезд на городском наземном транспорте предусмотрен для детей до 7 лет.
Как отметил Леонов, часто детям приходится преодолевать пешком большие расстояния — например, до школы или секций — без сопровождения взрослых.
«Государство обязано сделать все, чтобы обеспечить защиту маленьких граждан. Дети должны всегда находиться в безопасности и под присмотром взрослых», — подчеркнул парламентарий.
Леонов добавил, что бесплатный проезд будет доступен детям в пригородном железнодорожном транспорте.
Ранее старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталья Пшеничникова напомнила, что школьники имеют право на компенсацию стоимости проезда в общественном транспорте, пишет Ura.ru. Предоставить ее могут в виде скидки на проездной, бесплатного проезда, фиксированной денежной суммы, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru