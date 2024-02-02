Депутат Казакова: Новую программу по труду в школах утвердят к 1 июня
Новая образовательная программа по предмету «труд» в школах должна быть утверждена к 1 июня, заявила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, передает РИА Новости.
Она отметила, что основные положения программы еще дорабатываются. Новый предмет вернется в школы уже с 1 сентября 2024 года.
Дисциплина будет состоять из пяти обязательных модулей и трёх по выбору учащихся, заявили в пресс-службе Минпросвещения РФ, передает ТАСС. К обязательным отнесены: «Производство и технологии», «Технологии обработки и пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника», «3-D моделирование, прототипирование, макетирование». К вариативным: «Автоматизированные системы», «Животноводство» и «Растениеводство».
Ранее заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург назвал глупостью гендерное разделение уроков труда, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru