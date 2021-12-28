Депутат исполнил новогоднее желание девочки из Дагестана, подарив ей коня
Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев исполнил новогоднее желание четырнадцатилетней девочки из Дагестана и подарил ей коня, сообщает информационное агентство РИА Новости.
Парламентарий рассказал, что Халун Магомедова написала Владимиру Путину письмо, в котором попросила подарить на Новый год лошадь для занятия конкуром.
Сообщается, что письмо девочки было направлено в администрацию города Кизилюрта, где на него и откликнулся депутат Гаджиев. Он подчеркнул, что «не смог пройти мимо трогательного письма юной землячки».
Коня уже передали школьнице. Она назвала лошадь Золушкой. В ответ на подарок девочка пообещала депутату закончить школу на все пятерки.
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