Депутат Хинштейн требует запретить любые бепилотники на время спецоперации

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн считает необходимым ввести временный запрет на применение беспилотных аппаратов на территории России, за исключением государственных нужд. Он сообщил в соцсетях, что направил соответствующее обращения министру транспорта Виталию Савельеву и руководителю Федерального агентства воздушного транспорта Александру Нерадько.

Как уточнил председатель комитета ГД по информационной политике, запрет должен распространяться не только на воздушные дроны, но также на наземные/подземные и водные/надводные беспилотники. По оценке парламентария, в условиях спецоперации беспилотные аппараты представляют собой повышенную угрозу.