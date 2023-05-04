Депутат Хинштейн требует запретить любые бепилотники на время спецоперации
Депутат Государственной думы Александр Хинштейн считает необходимым ввести временный запрет на применение беспилотных аппаратов на территории России, за исключением государственных нужд. Он сообщил в соцсетях, что направил соответствующее обращения министру транспорта Виталию Савельеву и руководителю Федерального агентства воздушного транспорта Александру Нерадько.
Как уточнил председатель комитета ГД по информационной политике, запрет должен распространяться не только на воздушные дроны, но также на наземные/подземные и водные/надводные беспилотники. По оценке парламентария, в условиях спецоперации беспилотные аппараты представляют собой повышенную угрозу.
Хитгнштейн также призвал как можно скорее принять законы, которые бы регулировали применение беспилотных систем. Кроме того, депутат считает необходимым дать силовым и официальным охранным структурам право пресекать движение беспилотников во всех сферах. Такой законопроект уже внесен в нижнюю палату.
Ранее Герой России Сергей Липовой в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что беспилотники, которые попытались атаковать Кремль, могли быть запущены украинскими беженцами с территории Москвы или области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru