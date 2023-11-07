Депутат Хамзаев предложил финансово поощрять россиянок за отказ от аборта

Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН заявил о необходимости перевода процедуры абортов в государственные клиники. По регламенту Минздрава женщине нужно дать 48 часов на принятие решения об аборте, а частные клиники предлагают аборт в день обращения. 38% клиник делают аборты без консультаций психолога, что тоже противоречит регламенту Минздрава, а еще 13% частных клиник-респондетов делают аборты без каких-либо документов.

По его словам, частные клиники зарабатывают миллиарды рублей на абортах, а государство потом вынуждено тратить также огромные деньги на восстановление здоровья женщин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

