Депутат Хамзаев предложил финансово поощрять россиянок за отказ от аборта
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил платить денежные средства россиянкам, которые отказались от аборта. Свое обращение он направил заместителю председателя правительства страны Татьяне Голиковой, передает РИА Новости.
Свою инициативу он объяснил желанием сохранять жизни детей, так как сегодня страна избрала стратегию уменьшать число абортов. Он также отметил, что сегодня депутаты особенно озабоченны этим вопросом, вырабатываются меры защиты материнства и детства.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН заявил о необходимости перевода процедуры абортов в государственные клиники. По регламенту Минздрава женщине нужно дать 48 часов на принятие решения об аборте, а частные клиники предлагают аборт в день обращения. 38% клиник делают аборты без консультаций психолога, что тоже противоречит регламенту Минздрава, а еще 13% частных клиник-респондетов делают аборты без каких-либо документов.
По его словам, частные клиники зарабатывают миллиарды рублей на абортах, а государство потом вынуждено тратить также огромные деньги на восстановление здоровья женщин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru