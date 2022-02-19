Депутат Госдумы предложил передать квартиры умерших от коронавируса россиян беженцам

Квартиры россиян, умерших из-за коронавируса, могут быть переданы беженцам из Донбасса. Такое предложение сделал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Из Луганска в Россию отправился первый поезд с беженцами

«Россия — страна огромная, 700 тысяч человек для нас, особенно после потери миллиона человек из-за пандемии в последний только год... У них же все есть — работа была, жилье и так далее. Все это, конечно, может быть оказано в качестве помощи вот этим несчастным людям», — считает парламентарий.

Политик напомнил, что руководство многих российских регионов готово принять в своих субъектах эвакуированных жителей из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), предоставив им жилье и работу.

Идет эвакуация населения ДНР и ЛНР из-за роста напряженности на Донбассе. В России порядка 30 регионов регионов объявили о готовности принять беженцев.

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