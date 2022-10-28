Депутат Госдумы пожаловался Шойгу на подготовку мобилизованных

По словам депутата, зарегистрировано огромное количество обращений от родственников мобилизованных с жалобами на отсутствие должной боевой подготовки лиц, отправленных из 32-го военного городка Екатеринбурга в Ростовскую область, а затем в зону проведения спецоперации.

Иванов заявил, что инциденты с мобилизованными гражданами подтверждают изложенные факты. Народный избранник охарактеризовал сложившуюся ситуацию как неприемлемую. Он также подчеркнул, что неподготовленные призывники будут практически бесполезны на блокпосте под Донецком.

Депутат попросил министра обороны запретить отправку мобилизованных без подготовки и приложил к своему письму список из 86 фамилий мобилизованных лиц, отправленных в зону спецоперации практически неподготовленными.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что подготовка мобилизованных находится во внимании президента. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

