Депутат Госдумы подтвердил отсрочку от мобилизации для отцов трех детей

Отцы, воспитывающие троих и более детей, теперь имеют право на отсрочку от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.