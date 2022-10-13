Депутат Госдумы подтвердил отсрочку от мобилизации для отцов трех детей

Отцы, воспитывающие троих и более детей, теперь имеют право на отсрочку от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

Бронь от призыва могут получить отцы детей-инвалидов

Документ об изменении правил предоставления отсрочки появился в нескольких Telegram-каналах. До этого на отсрочку могли рассчитывать только многодетные отцы, имеющие на иждивении четырех и более детей.

Картаполов назвал нововведение жестом доброй воли от Минобороны, ставшим ответом на запрос общества.

Ранее Минцифры обнародовало список специальностей, которым положена отсрочка. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Многодетные СемьиГосдумаМобилизация
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