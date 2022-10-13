Депутат Госдумы подтвердил отсрочку от мобилизации для отцов трех детей
Отцы, воспитывающие троих и более детей, теперь имеют право на отсрочку от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.
Документ об изменении правил предоставления отсрочки появился в нескольких Telegram-каналах. До этого на отсрочку могли рассчитывать только многодетные отцы, имеющие на иждивении четырех и более детей.
Картаполов назвал нововведение жестом доброй воли от Минобороны, ставшим ответом на запрос общества.
Ранее Минцифры обнародовало список специальностей, которым положена отсрочка. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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