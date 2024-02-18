Депутат Госдумы Гаврилов напомнил об уголовной ответственности за ипомею трёхцветную
Выращивание ипомеи трёхцветной на земельном участке может привести к уголовной ответственности и лишению свободы сроком до двух лет. Об этом заявил депутат Государственной думы России Сергей Гаврилов в интервью с РИА Новости.
Парламентарий уточнил условия, при которых разведение растения, в котором содержатся галлюциногенные, наркотические вещества, приведет к наказанию.
«Если количество ипомеи на участке превышает 100 вьюнов, то это уже квалифицируется как преступление», — заявил Гаврилов.
Также нарушением закона считается хранение или получение 3 гр семян ипомеи трёхцветной.
По словам депутата, наказанием за нарушение закона является лишение свободы сроком до двух лет.
Ранее Министерство внутренних дел России предложило добавить 12 веществ, ранее не подвергавшихся госконтролю, в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Данный проект постановления правительства размещен на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов. В список МВД внесены ряд каннабиноидов и анальгетиков, а также наркосодержащие растения, например, Ипомея трехцветная (Ipomoea tricolor) и Турбина щитковидная (Turbina corymbosa), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru