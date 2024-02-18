Депутат Госдумы Гаврилов напомнил об уголовной ответственности за ипомею трёхцветную

Парламентарий уточнил условия, при которых разведение растения, в котором содержатся галлюциногенные, наркотические вещества, приведет к наказанию.



«Если количество ипомеи на участке превышает 100 вьюнов, то это уже квалифицируется как преступление», — заявил Гаврилов.

Также нарушением закона считается хранение или получение 3 гр семян ипомеи трёхцветной.



По словам депутата, наказанием за нарушение закона является лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее Министерство внутренних дел России предложило добавить 12 веществ, ранее не подвергавшихся госконтролю, в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Данный проект постановления правительства размещен на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов. В список МВД внесены ряд каннабиноидов и анальгетиков, а также наркосодержащие растения, например, Ипомея трехцветная (Ipomoea tricolor) и Турбина щитковидная (Turbina corymbosa), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



