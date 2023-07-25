День Победы - исключение: В Госдуме не хотят запрещать иностранную музыку в ТЦ и ресторанах

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре заявила, что в целом Россия собирается брать все самое лучшее из зарубежной музыки. 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в интервью НСН заявила, что депутаты не рассматривают запрет иностранной музыки в ТЦ и ресторанах.

Накануне уполномоченный по правам человека Курской области Владимир Фирсов рассказал, что ветераны боевых действий из Курска направили ему обращение с требованием прекратить трансляцию иностранной музыки в торговых центрах и ресторанах. По словам авторов обращения, в ТЦ и ресторанах в День Победы использовалась музыка «из недружественных стран, спонсирующих нацизм». Драпеко согласилась, что в День Победы музыку стоит выбирать тематическую, но полный запрет иностранной музыки не поддержала.

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«Запрещать иностранную музыку не надо, но в День Победы все-таки было бы логично крутить тематические музыкальные подборки. В День Победы людям хотелось послушать именно тематические песни, даже иностранного происхождения, но которые посвящены этим событиям. Поэтому я отчасти согласна с нашими ветеранами. Но в целом мы иностранную музыку запрещать не собираемся, наоборот – мы забираем лучшее из классики, из всех жанров», - объяснила она.

Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-доброму относится к любым проявлениям творчества, связанного со специальной военной операцией (СВО). Комментируя клип певца Shaman, который был снят в зоне СВО, он отметил, что «это очень важно для поднятия патриотического духа», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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