День Победы - исключение: В Госдуме не хотят запрещать иностранную музыку в ТЦ и ресторанах

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в интервью НСН заявила, что депутаты не рассматривают запрет иностранной музыки в ТЦ и ресторанах.

Накануне уполномоченный по правам человека Курской области Владимир Фирсов рассказал, что ветераны боевых действий из Курска направили ему обращение с требованием прекратить трансляцию иностранной музыки в торговых центрах и ресторанах. По словам авторов обращения, в ТЦ и ресторанах в День Победы использовалась музыка «из недружественных стран, спонсирующих нацизм». Драпеко согласилась, что в День Победы музыку стоит выбирать тематическую, но полный запрет иностранной музыки не поддержала.