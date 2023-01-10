Депутат Драпеко предложила лишать званий артистов указом президента

Депутат Госдумы Елена Драпеко предлагает ввести на федеральном уровне механизм лишения деятелей культуры наград и званий. Так первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре прокомментировала РИА Новости намерение властей Кемеровской области лишить региональных наград шоумена Максима Калкина (внесен министерством юстиции РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента).

По мнению Заслуженной артистки РСФС, подобного рода санкции можно будет применять указом президента РФ. Сегодня стало известно, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поддержал требование ветеранов лишить Галкина областных наград за критику российской спецоперации на Украине.

Как пояснила Драпеко, сейчас решением суда можно отбирать награды, например, у военных или чиновников. Звания же присваиваются исключительно указом главы государства. Поэтому и лишать этих званий следует его же указом, считает депутат.

Ранее депутат в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поддержала идею законопроекта о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов.

