Депутат Чернышов призвал наградить мужчину за спасение детей при стрельбе в Воронеже
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов выступил с инициативой наградить орденом Мужества военного летчика, который защитил детей от стрельбы в Воронеже и был ранен, сообщает РИА Новости.
«Такие люди — настоящие герои, которые, не теряя ни секунды, не боясь пуль, спасают людей. Мужчину необходимо наградить орденом Мужества», — приводит его слова RT.
По мнению Чернышова,поступок мужчины достоен уважения и признания.
Ранее СМИ сообщали, что военный летчик, закрывший собой детей от стрельбы, госпитализирован в одну из воронежских больниц из-за ранения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru