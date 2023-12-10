Депутат Чернышов призвал наградить мужчину за спасение детей при стрельбе в Воронеже

«Такие люди — настоящие герои, которые, не теряя ни секунды, не боясь пуль, спасают людей. Мужчину необходимо наградить орденом Мужества», — приводит его слова RT.

По мнению Чернышова,поступок мужчины достоен уважения и признания.

Ранее СМИ сообщали, что военный летчик, закрывший собой детей от стрельбы, госпитализирован в одну из воронежских больниц из-за ранения.

