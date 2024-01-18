Депортированному из Латвии пенсионеру выделят жильё в Калининградской области
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов распорядился в кратчайшие сроки выделить жильё выдворенному из Латвии российскому пенсионеру Борису Каткову, сообщает ТАСС.
По его словам, с просьбой о предоставлении 82-летнему мужчине служебного жилья обратился ректор Балтийского федерального университета имени И.Канта, рижское представительство которого возглавлял Катков.
«Сегодня-завтра доложите мне об исполнении», - заключил Алиханов.
Ранее власти Латвии признали Каткова «угрозой национальной безопасности страны» и депортировали его без возможности возвращения. При этом в республике у мужчины остались жена, внуки и дети, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru