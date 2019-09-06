Депобр пояснил идею ограничения приема в школы детей без прививок

В Департаменте образования и науки Москвы рассказали об идее ограничения приема в школы детей без прививок. Как пояснила заместитель руководителя ведомства Алена Шахова, предложения об изменении правил приема ребят в школу будут учитывать интересы всех семей: тех, кто решил не прививать своих детей, и тех, кому вакцинация противопоказана.

Чиновник сообщила, что в последние годы число отказов родителей от вакцинации растет из-за информационной кампании против профилактических прививок для детей. Это в свою очередь отрицательно сказывается на образовательном процессе – периодически школы вынуждены объявлять карантин и отстранять детей от учебы.

Школьник, которые не прошли вакцинацию по желанию родителей, могут стать источником угрозы для тех, кому прививка не положена по медицинским показаниям.

Несмотря на то, что учебные заведения, где порог непривытых детей превышен, в большей степени подвержены риску закрытия на карантин, школа не в праве отказать в приеме ребенку, родитель которого отказался его привить.

В настоящее время по итогам обсуждений общественниками принято решение разработать проект закона, который учитывал бы как интересы родителей, которые решили не прививать своих детей, так и тех, кому вакцинация не показана по медицинским причинам.

Тема детской вакцинации обсуждалась накануне экспертами в Общественной палате Москвы.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН отметила важность вакцинации для общего здоровья общества.

