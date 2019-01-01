Общество

День города в Москве пройдет 7 и 8 сентября

10 июля22:30

День города в Москве в 2019 году будут праздновать 7 и 8 сентября, соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Москвичей и гостей столицы в дни 872-летия Москвы ждет насыщенная программа.

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ФОТО: открытые источники
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