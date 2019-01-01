День города в Москве пройдет 7 и 8 сентября

День города в Москве в 2019 году будут праздновать 7 и 8 сентября, соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Москвичей и гостей столицы в дни 872-летия Москвы ждет насыщенная программа.

