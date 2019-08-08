День фронтовой собаки пройдёт в Музее Победы

Праздник «День фронтовой собаки» состоится 18 августа на открытой площадке Музея Победы в Москве. Он проводится уже третий год подряд. Мероприятие посвящено подвигам служебных собак во время Великой Отечественной войны. Как отмечает АГН «Москва», принять участие в празднике можно абсолютно бесплатно.

Старт акции даст торжественная церемония возложения цветов к памятнику фронтовой собаке. Затем посетителям предложат экскурсии с элементами исторической реконструкции эпизодов ВОВ. Зрителям, в частности, продемонстрируют собак разных боевых специализаций - истребителей танков, связистов, санитаров, разведчиков, минеров, спасателей.

Свои навыки покажут питомцы ведущих российских кинологических служб, кроме того, состоятся выступления по фрисби, трейболу, фристайлу. Будут также проведены мастер-классы по уходы за собаками, правильному обращению с ними. Все желающие смогут подкрепится на полевых кухнях.

