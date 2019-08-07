Дело о массовых акциях протеста в Москве передали в Следственный комитет

По делу было допрошено более 800 свидетелей, более половины из которых оказались иногородними, пишет агенстство.

Ранее сообщалось, что по результатам опроса "Левада-Центр", большинство москвичей не поддерживает акции протеста. Напомним, в конце июля - начале августа в Москве прошли митинги, участники которых вышли на улицы с требованием допустить к выборам в Московскую городскую Думу кандидатов из оппощиции. Выборы в Думу назначены на 8 сентября.

