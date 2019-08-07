Дело о массовых акциях протеста в Москве передали в Следственный комитет
Следственный комитет России займется расследованием уголовных дел по итогам массовых митингов в Москве. Как сообщает «Интерфакс», в «дело 27 июля» вошли 11 фигурантов.
Отмечается, что глава СК Александр Бастрыкин попросил следователей оценить уровень ущерба для граждан в связи с несанкционированными акциями 27 июля в столице. Следствие начало изучение видеозаписей митингов, прошедших 27 июля и 3 августа.
По делу было допрошено более 800 свидетелей, более половины из которых оказались иногородними, пишет агенстство.
Ранее сообщалось, что по результатам опроса "Левада-Центр", большинство москвичей не поддерживает акции протеста. Напомним, в конце июля - начале августа в Москве прошли митинги, участники которых вышли на улицы с требованием допустить к выборам в Московскую городскую Думу кандидатов из оппощиции. Выборы в Думу назначены на 8 сентября.
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