«Дело Голунова»: От должности отстранён глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО
На фоне «дела Голунова» от должности временно отстранен начальник антинаркотического отдела УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Щиров. Как отмечает «Интерфакс», об этом завил начальник пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов.
Между тем, ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что служба собственной безопасности МВД проверяет правомерность действий сотрудников полиции, задержавших журналиста «Медузы» в центре столицы, отмечает АГН «Москва».
Напомним, сотрудники УВД ЗАО Москвы задержали Ивана Голунова 6 июня, обвини его в хранении наркотиков с целью сбыта. Журналиста поместили под домашний арест. Сам Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили. 11 числа глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что с Голунова сняли все обвинения, а задержавшие его полицейские отстранены от работы.
Президент РФ Владимир Путин снял с должностей начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова, позже рапорт об отставке подал замначальника УВД ЗАО Москвы, напоминает RT.
Ранее стало известно, что расследование уголовного дела, в котором фигурировал журналист «Медузы» Иван Голунов, было передано в Следственный комитет России. Как сообщает официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, оно продолжится в отношении неустановленных лиц.
Он пояснил, что первонaчaльно было зaведено двa уголовных делa. Одно из них велось в отношении Голунова, a второе и в отношении журнaлистa, и в отношении неустaновленных лиц. Куренной добaвил, что делa были объединены в одно производство, a после уголовное преследовaние Голунова прекрaтили.
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