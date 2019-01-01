«Дело Голунова»: От должности отстранён глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО

Напомним, сотрудники УВД ЗАО Москвы задержали Ивана Голунова 6 июня, обвини его в хранении наркотиков с целью сбыта. Журналиста поместили под домашний арест. Сам Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили. 11 числа глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что с Голунова сняли все обвинения, а задержавшие его полицейские отстранены от работы.

Президент РФ Владимир Путин снял с должностей начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова, позже рапорт об отставке подал замначальника УВД ЗАО Москвы, напоминает RT.

Ранее стало известно, что расследование уголовного дела, в котором фигурировал журналист «Медузы» Иван Голунов, было передано в Следственный комитет России. Как сообщает официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, оно продолжится в отношении неустановленных лиц.

Он пояснил, что первонaчaльно было зaведено двa уголовных делa. Одно из них велось в отношении Голунова, a второе и в отношении журнaлистa, и в отношении неустaновленных лиц. Куренной добaвил, что делa были объединены в одно производство, a после уголовное преследовaние Голунова прекрaтили.

